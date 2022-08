Il biliardino non è gioco d’azzardo. Fas: ordini sbloccati ma che danno

Fumata bianca per il caro vecchio biliardino che - insieme a biliardi, ping pong, flipper e freccette – non rientra fra i giochi d’azzardo . L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato l’elenco degli apparecchi che non prevedono vincite in denaro e per i quali non è di conseguenza necessario presentare la verifica di conformità e procedere per ottenere le relative autorizzazioni. Sono dunque salve le partite a calciobalilla, mentre resta obbligatorio – come ricorda Confesercenti Bergamo – il pagamento dell’imposta sugli intrattenimenti.