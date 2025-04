Il carrello della spesa è rincarato a marzo. Ma la benzina cala

Componenti volatili

Nella messa a punto dei dati definitivi, l’Istat segnala che l’evoluzione dei prezzi lo scorso mese ha risentito principalmente dell’andamento delle componenti più volatili. Non a caso sono in accelerazione su base tendenziale sia i prezzi dei beni energetici (+2,6%, da +0,6%), sia quelli degli alimentari non lavorati (+3,3%, da +2,9%). Rispetto alla media europea, l’Italia resta un po’ sotto il tasso dell’Eurozona. L’indice Ipca, quello armonizzato alla metodologia di calcolo Ue, si è infatti attestato a +2,1% contro il +2,2% di Eurolandia. L’allarme dei consumatori è comunque unanime. Secondo i calcoli del Codacons, il rialzo dell’inflazione equivale ad un aggravio pari in media a 624 euro annui per la famiglia tipo e a 851 euro per un nucleo con due figli. L’associazione parla senza mezzi termini di «stangata di Pasqua» ed evidenzia che per le uova di cioccolato i rincari arrivano nei negozi fino al 30% rispetto allo scorso anno per alcune note marche industriali, con i prezzi che nei supermercati hanno raggiunto gli 80 euro al chilo. La colomba classica aumenta invece del 9% sul 2024. Non è da meno Assoutenti: «Nell’ultimo mese i listini di alcuni beni alimentari hanno registrato una vera e propria impennata - spiega il presidente Gabriele Melluso - È il caso del burro e del caffè, che su base annua rincarano entrambi del 19,5%, mentre il cioccolato sale del 9,6% e il cacao del 14,1%». Assoutenti rileva tensioni anche sul fronte delle uova di gallina, tra i prodotti più consumati a Pasqua, i cui prezzi aumentano del 4,6% sul 2024.