Il commercio riparte: entro novembre sono previste 31 mila assunzioni

Bergamo, i dati Excelsior: per i mesi da settembre a novembre previsioni di assunzioni in provincia oltre quota 31mila. Sugli scudi le chiamate per il turismo e la ristorazione.

Traguardo tagliato e ampiamente superato. Dopo il crollo esponenziale nel 2020, finalmente le possibilità di trovare lavoro sono tornate ai livelli pre-Covid in tutti i settori dell’economia orobica e addirittura hanno ampiamento superato quelli del 2019, con 31.250 nuove possibili assunzioni tra settembre e novembre. È quanto emerge dal confronto tra i dati dell’ultima rilevazione Excelsior sulle previsioni in ingresso nel trimestre settembre-novembre 2021 e quelli dei corrispondenti periodi del 2020 e del 2019. Auspicato, ma non scontato il balzo in avanti segnato rispetto allo scorso anno, in termini di possibili offerte occupazionali. Si tratta infatti di una crescita poderosa, con un’ipotesi d’incremento del 75,6% e punte che sfiorano il 112% nel commercio, che tanto ha sofferto durante la pandemia, a braccetto con i servizi turistici, di ristorazione e alloggio che, con un balzo dell’86,5% di opportunità offerte, testimoniano la vivacità di un settore strategico per la nostra provincia.