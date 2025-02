Il Governo lavora sul caro bollette, ma c’è il nodo coperture

Al decreto annunciato giorni fa dal ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, stanno lavorando da giorni il Tesoro e il ministero dell’Ambiente. Ma, sfumata l’ipotesi di un provvedimento già all’esame del Consiglio dei ministri, i tempi non si preannunciano brevi. Due gli ostacoli principali sulla strada dell’esecutivo: il nodo del rispetto delle norme europee sugli aiuti di Stato e quello del reperimento delle risorse per le coperture.

Solo allargare la platea del bonus sociale, come fatto in passato, verrebbe a costare circa 1,5 miliardi di euro. Ecco quindi che la parola d’ordine anche in questo caso a via Venti Settembre è prudenza, cautela: nessuna fretta, bisogna fare bene i conti, come si sta facendo nell’esplorare l’ipotesi di una nuova rottamazione delle cartelle esattoriali chiesta a gran voce dalla Lega.

Le soluzioni

Diverse le ipotesi sulla scrivania dei ministri Giorgetti e Pichetto. La prima è quella di annullare la differenza tra il costo del gas sul mercato di riferimento europeo (l’indice Ttf della Borsa di Amsterdam) e quello sul mercato all’ingrosso italiano (l’indice Psv). Su quest’ultimo il prezzo del gas arriva ad essere più elevato anche di 2 euro a megawattora.

Sul tavolo, per venire incontro alle imprese anche il potenziamento dell’energy release (la concessione di elettricità a prezzi calmierati alle imprese energivore che realizzano nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili) e la compensazione della tassazione europea Ets sulle emissioni di Co2 a carico dei produttori di energia. Un punto molto delicato quest’ultimo che - spiegano gli esperti - deve essere negoziato con Bruxelles per non incappare in violazioni delle rigide norme europee sugli aiuti si Stato. Allo studio sarebbe anche un nuovo intervento sugli oneri di sistema, ma il problema delle coperture rende questa strada impervia.