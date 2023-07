Il turismo salva i saldi, +3% malgrado caldo e maltempo. Spesa media 80 euro

A spingere le vendite «è il turismo soprattutto nelle città della costa e nelle città d’arte» spiega il presidente di FedermodaItalia Confcommercio, Giulio Felloni.

I negozi «hanno un vastissimo assortimento, hanno acquistato più merce che nel 2022, e applicano sconti più alti, del 40-50% offrendo delle occasioni irripetibili per capi di qualità, con margini stretti di guadagno, che attirano molto i turisti non solo americani e cinesi. Nelle città d’arte in particolare - prosegue Felloni - arrivano molti tedeschi, belgi, francesi e inglesi che guardano con interesse le vetrine di capi di abbigliamento e acquistano in saldo perché nei rispettivi Paesi i prodotti italiani costano molto di più». Comunque, gli acquisti hanno riguardato nella media «magliette e accessori». Per i commercianti, sottolinea il presidente di FedermodaItalia Confcommercio, «non c’è un guadagno vero ma almeno circola denaro che serve a pagare i fornitori, i dipendenti e le tasse» e poi con sconti alti «si offrono prodotti belli per cui il cliente si sente gratificato. Il consumatore ha la stessa capacità di acquisto del 2022 quindi è il negoziante che deve calmierare il prezzo mentre i fornitori riversano gli aumenti sul mercato».

Si è dovuto attendere «il secondo sabato di saldi per vedere un certo risveglio delle vendite che hanno mostrato una ripresa a partire dal sabato successivo». A luglio, «c’è maggior movimento rispetto ad agosto» afferma Felloni secondo cui l’andamento delle vendite nel prossimo mese «dipenderà dalla merce che è rimasta in negozio. Se il prodotto è appetibile il saldo funziona». La visione è meno ottimistica per Consumerismo no profit: nelle prime settimane di sconti i saldi hanno fatto registrare un andamento poco entusiasmante, con vendite stazionarie nelle grandi città e un segno negativo, attorno al -10%, nelle province più piccole. L’associazione conferma che «a salvare il commercio, specie a Roma e nelle città a forte vocazione turistica, sono stati i visitatori stranieri, le cui presenze risultano a luglio in forte aumento rispetto agli anni passati.

Differenze anche tra le diverse tipologie di esercizi: se negli outlet e nelle boutique d’alta moda le vendite sono state in linea con quelle degli anni passati, e in alcuni casi in aumento, i piccoli negozi e le periferie stanno soffrendo.