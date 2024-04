Imola, primo autodromo al mondo con asfalto «green» di Iterchimica

Un’innovazione importante, che segna una svolta sostenibile nella storia dei motori: l’Autodromo internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola è infatti il primo al mondo a usufruire di un asfalto green, innovativo e sostenibile, realizzato con plastiche dure riciclate appositamente selezionate - come alcuni tipi di giocattoli, cassette della frutta e vecchie custodie di cd - e grafene. Il primo tratto è stato steso a pochi giorni dal Gran Premio di Formula 1 dell’Emilia-Romagna, primo appuntamento europeo del Campionato. Una tecnologia innovativa made in Italy è brevettata e sviluppata dalla bergamasca Iterchimica, azienda di Suisio specializzata in soluzioni sostenibili per il settore stradale e da sempre impegnata verso la sostenibilità e la transizione green. L’asfalto è frutto di una ricerca durata sei anni condotta dall’azienda in collaborazione con G.Eco del Gruppo A2A, Università Milano-Bicocca e Directa Plus, società anch’essa produttrice di grafene.