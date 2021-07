Incentivi e ricollocati, accordo sugli esuberi alla Bayer di Filago

Cinquanta giorni: dopo settimane di trattative, di incontri importanti che si alternavano a quelli più interlocutori, alla fine è arrivato l’accordo sui 46 esuberi alla Bayer Crop Science di Filago, pur nel dispiacere per un insediamento che termina il suo percorso e soprattutto per chi ci lavorava da tanto tempo. L’intesa azienda-sindacato, arrivata dopo 16 ore di sciopero e un presidio davanti alla sede milanese del gruppo, dopo che la proprietà ne aveva annunciato la chiusura lo scorso 21 di maggio, è stata firmata ieri pomeriggio. «Non si deve certamente dimenticare che siamo in presenza di una dichiarazione di cessata attività con tutto ciò che ne consegue; per i lavoratori, per le loro famiglie, per l’effetto economico che questa decisione provocherà nel Polo di Filago e nel territorio in generale - spiega il segretario della Filctem-Cgil di Bergamo, Ezio Acquaroli -. Posso però affermare che questo accordo, siglato dopo una trattativa comunque non semplice, contiene elementi, anche innovativi, che vanno nella doverosa direzione di ridurre l’impatto sociale che questa scelta determinerà».