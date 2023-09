Intoppi o ritardi nelle commesse? C’è il corso per specialista dei flussi

Quanto volte le aziende lamentano dei passaggi «farraginosi» legati agli ordinativi, sia sul fronte della burocrazia sia della tempistica: adesso a Bergamo arriva un corso assolutamente originale e innovativo che permetterà una formazione mirata in azienda per ottimizzare proprio la gestione delle commesse. È l’obiettivo del percorso «Tecniche e metodologie per la gestione dei progetti» che prende il via il 29 settembre per concludersi a fine marzo, coinvolgendo in prevalenza profili junior e tecnici aziendali.