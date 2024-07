La famiglia Benedetti cede «Le Cornelle» ai big italiani dei parchi

Con la cessione alla famiglia De Rocchi, Le Cornelle entrano in una galassia di cui fanno parte il Safari Park di Pombia, in provincia di Novara, il Waterpark Venosa, in Basilicata, l’Acquapark Egnazia di Losciale (Bari), ma soprattutto il celeberrimo Zoo Safari di Fasano, sempre in Puglia.

Parco nato nel 1981

Conservazione, ricerca e attività didattica sono i fiori all’occhiello delle Cornelle, che partecipa allo European Endangered Programme, una rete che studia e monitora ogni esemplare e ogni nascita delle specie in via d’estinzione, coinvolgendo anche altri parchi faunistici in giro per il mondo, impegnandoli anche in programmi di riproduzione, studio e scambio per salvare le specie a rischio. Per farlo, il parco di Valbrembo è inserito anche nell’International Species Information System, che fornisce un software di gestione internazionale delle specie animali.