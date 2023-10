La Nolan guarda all’India: «Per i caschi un unico marchio»

L’ingresso in India, la concentrazione su un unico marchio e la volontà di crescere pur conservando l’artigianalità. Sono tre dei capisaldi della nuova strategia di Nolan, l’azienda di Brembate Sopra che ieri ha presentato quattro nuovi modelli di casco: l’60-6 Sport, l’N 100-6, l’N 120-1 in policarbonato e l’X-804 RS UC in fibra di carbonio.

Enrico Pellegrino, da gennaio amministratore delegato, traccia un primo bilancio: «Ho trovato un’azienda meravigliosa, che ha un rapporto con il territorio importante e di questo ne siamo orgogliosi. Siamo l’unica azienda di caschi che produce tutto in Italia, il 90% dei nostri fornitori è italiano, la ricerca e sviluppo avviene in Italia. Vogliamo che l’italianità continui ad essere un carattere distintivo, sarebbe facile spostare la fabbrica all’estero per abbattere i costi, ma non lo faremo».

Enrico Pellegrino Nolan si estende su 33 mila metri quadri e ha 356 dipendenti, a cui si aggiungono i lavoratori interinali nei periodi di picco produttivo. Da quando nel 2019 è stata acquisita dal gruppo francese 2 Ride Holding, il suo fatturato è sempre cresciuto, passando in un biennio da poco meno di 40 milioni a 55 milioni di euro. Ogni anno i caschi prodotti da Nolan sono circa 350 mila, ma le visiere realizzate sono un milione, perché vengono prodotte pure quelle per gli altri marchi del gruppo, a dimostrazione della qualità raggiunta dagli impianti e dai processi produttivi di Nolan.

Pellegrino evidenzia la direzione da seguire: «Vogliamo diventare il marchio di caschi più grande al mondo, ma la leadership non va intesa per fatturato o per quantità prodotta, quanto in termini di qualità, stile, performance. Utilizziamo i migliori materiali, abbiamo fatto un investimento importante lo scorso anno per adeguare gli impianti produttivi e prestiamo una cura maniacale ai dettagli. I nostri caschi sono costruiti a mano, così come l’applicazione delle decalcomanie. Per noi di Nolan il casco non è solo uno strumento per la sicurezza, quanto il completamento della sublimazione del motociclista. Vogliamo che tutti i nostri clienti siano orgogliosi di indossare i caschi Nolan».

Da parte sua, Marta Trezzi, direttore marketing, aggiunge altri dettagli: «Il nostro posizionamento di mercato è medio-alto. Il casco è una sorta di pezzo d’arte e l’eleganza uno dei valori che andremo sempre più a cavalcare, insieme a maestria e ingegnerizzazione».

Nata nel 1972 grazie all’intuizione di Lander Nocchi, Nolan ha prodotto finora 22 milioni di caschi, considerando anche gli altri marchi: nel 1993 fu introdotto il nome Grex per la fascia più economica e nel 1998 X-Lite per i caschi in fibra. Adesso invece c’è un’inversione di rotta come chiarisce l’amministratore delegato: «D’ora in poi tutti i caschi saranno a marchio Nolan, anche se poi la linea in fibra avrà la firma X-Series. Grex e X-Lite hanno avuto un grande merito, anche se la tecnologia era la stessa. Con un unico marchio semplifichiamo la comunicazione, siamo maturi per investire in un unico brand, Nolan».