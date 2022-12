Lallio, ai 27 addetti Elevo bonus fino a 1.350 euro

Il contributo erogato, sotto forma di welfare, in occasione delle feste natalizie, può arrivare fino ad un massimo di 1.350 euro ed è destinato anche ai 27 addetti della bergamasca Elevo (in tutto, il gruppo in Italia conta 235 lavoratori distribuiti in 25 filiali). L’erogazione liberale si va ad aggiungere al sistema di welfare già in essere.