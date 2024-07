L’Autorità avverte: «Bollette più salate sul mercato libero»

A dirlo è il presidente dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera), Stefano Besseghini, illustrando la relazione annuale sul 2023 a Parlamento e governo. Una critica ribadita dalle associazioni dei consumatori: per il Codacons le bollette italiane «continuano a essere più salate della media europea», per tariffe più alte «anche a causa di una tassazione eccessiva». L’avvento del mercato libero non ha prodotto finora gli effetti sperati, denunciano i consumatori. Il presidente onorario e responsabile energia di Assoutenti, Furio Truzzi, sollecita un intervento dello Stato «per evitare che gli italiani siano spremuti come limoni» mentre gli extra-profitti degli operatori «vanno eliminati alla radice».

Le stime

Besseghini ricorda che il passaggio al nuovo regime del gas è avvenuto nel gennaio del 2024 ha visto offerte che, per il cliente domestico tipo (con un consumo di 1400 Smc/anno), hanno comportato aumenti di spesa tra il 3,7% ed il 12,5%. Le aste per il transito dal primo luglio nel servizio a tutele graduali per l’elettricità ha determinato un vantaggio per i consumatori di circa 113 euro all’anno a parità di tutti gli altri costi.