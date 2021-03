Lavoro, a Bergamo persi 1.465 posti «Influisce il blocco dei licenziamenti»

Ironia della sorte, nell’anno della pandemia - il 2020 - il tasso di disoccupazione nella nostra provincia si ferma al 3%. Che è il valore più basso degli ultimi cinque anni: nel 2016 si attestava al 5,3%; nel 2019 al 3,5%. E, secondo i dati Istat elaborati dalla Camera di commercio di Bergamo, i disoccupati addirittura diminuiscono, passando da 17.791 a 14.986 (meno 15,8%). Chiariamolo subito: il quadro è tutt’altro che roseo, ma ci sono elementi - in primis il blocco dei licenziamenti - che incidono sui dati, «falsandoli» in qualche modo. E, almeno in Bergamasca, stando a questi numeri, un allarme occupazione non si vede. Come spiega il presidente della Camera di commercio, Carlo Mazzoleni, «il 2020 è stato dominato dall’emergere della pandemia da Covid-19 e le misure di contenimento hanno impattato sull’economia e sul mercato del lavoro». E «i provvedimenti che hanno congelato in buona sostanza il mercato del lavoro rendono non agevole l’interpretazione dei dati». «Si nota comunque che l’occupazione nella Bergamasca è calata meno rispetto alla Lombardia e all’intero Paese - dice Mazzoleni - e che la componente femminile ha segnato una ripresa. L’ingrossarsi dei ranghi di chi non cerca più lavoro spiega perché sia sceso il tasso di disoccupazione».