Lavoro, indagine Ipsos in Lombardia: 9 su 10 soddisfatti, ma per il 62% è peggiorato

Quasi 9 persone su 10 sono soddisfatte del proprio lavoro in Lombardia, ma per il 62% le condizioni sono peggiorate negli ultimi anni. È quanto emerge da un’indagine condotta lo scorso aprile da Ipsos su un campione di 370 persone di età compresa tra i 18 e i 59 anni che lavorano o hanno cercato attivamente lavoro negli ultimi 12 mesi. Secondo la ricerca, presentata lunedì 11 dicembre nel centro di smistamento di Amazon a Casirate d’Adda, tra i motivi della soddisfazione per il proprio lavoro ci sono la retribuzione (52%) e la realizzazione professionale (50% circa). Per il 78% di chi ha risposto ai quesiti dei ricercatori di Ipsos è possibile «riuscire a mantenere un bilanciamento tra vita privata e vita professionale», mentre il 52% preferirebbe «una modalità che consenta di affiancare il lavoro in presenza con quello da remoto» e il 31% preferisce il lavoro completamente in presenza. Per il 19% degli intervistati il mondo del lavoro «è migliorato» negli ultimi anni, mentre per il 62% è del parere opposto. Tra le cause del giudizio negativo la retribuzione, il welfare e i benefit (64%), l’ambiente di lavoro e i valori aziendali (53%) e le opportunità di formazione e carriera (49%)