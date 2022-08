Le aziende orobiche puntuali sui conti: solo il 4,5% sgarra

È un altro segnale di ritorno verso la normalità dopo gli anni difficili della pandemia: le aziende accorciano i tempi dei pagamenti e tra le imprese italiane che negli ultimi 12 mesi hanno migliorato le performance, quelle bergamasche sono tra le più virtuose . È quanto emerge dallo Studio Pagamenti, in cui Cribis - società del Gruppo Crif specializzata nella business information - ha analizzato anche per il 2021 le abitudini di pagamento delle imprese in 38 Paesi del mondo che rappresentano circa il 90% del Pil mondiale. Ebbene, prendendo in considerazione i dati italiani, le imprese bergamasche si piazzano al secondo posto per puntualità nei pagamenti commerciali.