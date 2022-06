Le macchine della Reepack di Seriate all’americana ProMach

La «piccola» Reepack (Rpk) di Seriate entra a far parte della ProMach, multinazionale americana leader nel settore del packaging industriale controllato dal fondo Aea Investors. La società Usa, attraverso la controllata ProMach Italy 2, ha infatti acquisito il 100% delle quote di Reepack, 12 milioni di fatturato e 71 dipendenti , che da oltre vent’anni opera nel settore della produzione di macchine confezionatrici che conservano e proteggono tutti i tipi d alimenti e i medicinali, oltre componenti industriali e di consumo. « La sede - si legge in un comunicato della società Usa - continuerà ad operare in Italia . L’attuale presidente e ceo, Livio Valli entrerà a far parte di ProMach con il ruolo di vice presidente e general manager di Reepack. «Essendo noi un’azienda familiare - sottolinea Valli - era importante entrare a far parte di una realtà che valorizzasse le persone, parte integrante di nostri successi e della nostra crescita». «Reepack è sinonimo di artigianalità italiana di alta qualità e non cambierà» assicura il presidente dell’azienda bergamasca» conclude Valli.