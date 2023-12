Le tariffe elettriche scendono del 10,8% nel primo trimestre

Lo ha annunciato l’Arera, l’autorità pubblica per l’energia, che fissa le tariffe di luce e gas sui mercati protetti. Il calo del prezzo della corrente, spiega Arera, è dovuto al calo del prezzo del gas, per i consumi contenuti e gli stoccaggi pieni, e all’aumento della produzione del nucleare francese e delle rinnovabili. Sui 12 mesi, dal 1° aprile 2023 al 31 marzo 2024, secondo l’autorità, la spesa per la luce per la famiglia tipo sul mercato tutelato sarà di 684 euro, il 50% in meno rispetto a quella dei 12 mesi precedenti, dal 1° aprile 2022 al 31 marzo 2023. Ma per il presidente dell’autorità, Stefano Besseghini, la situazione rimane difficile: «Giova ricordare come i valori assoluti dei prezzi siano ancora circa il doppio di quelli pre-crisi, e il sistema energetico europeo non sia scevro da rischi».

La variazione è legata al calo della spesa della materia prima energetica, scesa del 14%

Le cifre

Il prezzo finale dell’elettricità nel primo trimestre del 2024 risulta di 25,24 centesimi di euro al kWh, comprensivo di imposte, contro i 28,29 centesimi di euro al kWh del trimestre precedente. La variazione del -10,8% è sostanzialmente legata alla diminuzione complessiva della spesa per la materia energia, circa -14%, controbilanciata da rialzi per le tariffe di rete regolate (Trasporto e gestione contatore, +2,1%) e oneri generali di sistema (+1,1%). Il Pun, il Prezzo unico nazionale all’ingrosso della corrente, nel primo trimestre del 2024 è previsto intorno ai 114 euro al megawattora. Con l’inizio dell’anno, ricorda Besseghini, finirà il mercato tutelato di luce e gas: il 10 gennaio per il gas e il primo luglio per la corrente. Gli utenti non vulnerabili che non avranno scelto un operatore di mercato libero, se ne vedranno assegnato uno d’ufficio, con la tariffa Placet, che in parte è ancora fissata dall’Arera. Solo per gli utenti ritenuti vulnerabili (circa 4,5 milioni su 10) rimarrà il mercato tutelato.

I consumatori soddisfatti a metà: «La stangata ci sarà con la fine del mercato tutelato»

Stop al bonus sociale