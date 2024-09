Le vacanze in Italia sempre più costose: per i pacchetti viaggio +29%

Dopo i dati Istat che segnalavano crescite dei prezzi di ristoranti, alberghi o spettacoli superiori di due o quattro volte rispetto al tasso di inflazione generale, arriva anche una nuova conferma da Eurostat. L’istituto europeo indica infatti come a luglio il prezzo al consumo dei pacchetti vacanze in Italia abbia registrato un vero boom con una crescita del 19,5% contro il +6,6% della media Ue, che sale addirittura al +29,8% nel caso di pacchetti per località all’interno del territorio nazionale. Per i prezzi dei pacchetti vacanza internazionali l’Italia invece registra una crescita inferiore alla media Ue con il 3,7% a fronte del 5,7% della media Ue. Il nostro paese ha inoltre registrato un aumento dei prezzi superiore a quello europeo anche per i servizi ricreativi e culturali (+8,8% a luglio a fronte del +4,8% in Ue) e per i servizi ricreativi e sportivi (+5,6% in Ue in media, +13,3% in Italia). È andata meglio per i prezzi dei voli nazionali in Italia che sono diminuiti in media del 15,2% (+4,5% in Ue) mentre quelli internazionali hanno avuto una flessione del 15,6% (-4% la media Ue).