L’impatto del Covid sui fatturati Bergamo terza città ad aver perso di più

Nella migliore delle ipotesi Bergamo perderà 11 miliardi e 766 milioni di euro di fatturato nel biennio 2020-21, pari al 3,8% del fatturato complessivo stimato sul biennio in rapporto al 2019, mentre nella peggiore delle ipotesi il calo supererà quota 15 miliardi e mezzo, ovvero il 4,15% del fatturato complessivo del sistema Bergamo in rapporto allo scorso anno.

Il che, tradotto potrebbe impattare sull’occupazione in maniera pesante, visto che il 37,8% dei lavoratori bergamaschi, pari a 92.101 addetti, è occupato nei settori su cui hanno pesato maggiormente gli effetti economici del Covid, ovvero, prima di tutto turismo e ristorazione, ma anche logistica e trasporti, sistema moda ed automotive. Peggio di noi, in termini assoluti, solo Brescia e Verona. Brescia registrerebbe infatti una perdita che oscilla tra i quasi 16 miliardi nello scenario più ottimistico e gli oltre 21 miliardi in quello meno roseo, cui si accompagna una percentuale che sale al 43,1% per quanto riguarda i lavoratori dei settori più colpiti; mentre Verona, perderebbe oltre 12 miliardi o, nell’ipotesi «hard», quasi 16 miliardi. È quanto emerge dallo studio realizzato da Cerved - tra i principali operatori italiani nella gestione del rischio di credito - per Anci, l’Associazione nazionale dei Comuni italiani. Nello studio si monitora l’andamento di oltre 1.600 settori produttivi e circa 730 mila imprese e si quantifica l’impatto del Covid-19 sul tessuto produttivo delle 93 città medie italiane - escluse dunque le grandi città come Milano e Roma -, in base a due scenari: uno «soft», di graduale e costante ripresa dell’economia dal 2° semestre 2020 e uno «hard» di persistenza della situazione emergenziale.