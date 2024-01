Massimo Dell’Acqua guiderà lo sviluppo di Legami. «Grande potenziale»

Dopo l’uscita da Euronics Italia dove ricopriva il ruolo di ceo con responsabilità per il mercato Italia e incarichi nel board international, per Massimo Dell’Acqua, manager di lungo corso e comprovata esperienza, nuova sfida professionale in Legami, la società di Azzano San Paolo, attiva nei settori della cartolibreria, agende, gadget e articoli da regalo. Dell’Acqua, con un’esperienza ventennale nel mondo retail in ambito internazionale, ricoprirà il ruolo di direttore generale con l’obiettivo di fare evolvere il brand su scala globale entro i prossimi cinque anni.

Legami: la storia e il presente

Presente già oggi in oltre 70 paesi (sono 35 i negozi in Italia) con circa 400 dipendenti, Legami nel 2023 ha registrato un fatturato di 77 milioni di euro, il 60% all’estero, con una crescita di oltre il 50% ogni anno.

Programmi ambiziosi per la società bergamasca fondata nel 2003 che nel luglio scorso ha visto l’ingresso di Flexible Capital Fund, fondo di investimento gestito da DeA Capital, che ha acquisito il 42% delle quote. La maggioranza continua a essere detenuta dal fondatore, Alberto Fassi.

Massimo Dell'Acqua «L’arrivo di Dell’Acqua è un’ottima notizia per Legami - commenta Fassi -. Massimo conosce già la nostra realtà con il suo pluriennale ruolo di board member (siede nel cda dal 2017) e, grazie alla sua notevole esperienza e competenza, sono certo che farà la differenza nel processo di evoluzione e crescita del brand Legami su scala globale». Anche per Vincenzo Manganelli, managing director di Dea Capital, la scelta di Dell’Acqua «è in linea con l’investimento e il piano di crescita sostenibile che abbiamo condiviso e sosteniamo con convinzione».

Il neo direttore generale, dal canto suo, si dichiara «entusiasta di cogliere questa nuova sfida al fianco di Alberto Fassi, il fondatore di Legami, che ha creato un love brand con un enorme potenziale di sviluppo internazionale». «Insieme alla squadra di talenti, con cui avrò il piacere di collaborare - aggiunge - implementeremo l’ambizioso piano industriale per i prossimi anni. Faremo leva su una strategia multicanale innovativa, incentrata sull’innovazione del prodotto, la gestione della connessione emotiva con le community dei clienti nel mondo e la veloce crescita dei canali fisici e digitali».

Chi è il manager Massimo Dell’Acqua