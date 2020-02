Mercato delle auto, l’effetto coronavirus Vendite giù, mancano i componenti

«Purtroppo è questo il vero valore del mercato dell’auto – spiega Loreno Epis, presidente Autosalonisti Ascom e titolare dell’omonimo salone auto di Scanzo -: a dicembre si è abdati forte ma a gennaio le “cartucce” erano finite, specie con le km zero. E se il dato 2019 venisse depurato delle autoimmatricolazioni, già l’anno scorso il mercato nazionale avrebbe registrato un -10%».

«Attenzione, non è in difficoltà solo il nostro Paese – aggiunge Epis -; in Germania sono più fermi che da noi. Ma questa è la fotografia della realtà. E le Case stanno spingendo forte con la pubblicità anche per promuovere ibride plug-in (auto dotate di motore termico abbinato a un propulsore elettrico, ndr). Coi fermi al traffico disposti dalle amministrazioni, la gente guarda con più attenzione a elettriche e ibride». Certo, i segnali che arrivano da alcune città (Roma aveva disposto il blocco anche delle Euro 6 diesel) disorientano gli automobilisti e gettano ulteriori incertezze sul mercato. Diventa difficile per la clientela scegliere, e per Case automobilistiche e concessionarie programmare con serietà.