Mercato libero dell’energia: i consigli per sfruttare le tutele

Adiconsum Bergamo comunica che, in attesa della completa liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica fissata al 1° luglio 2024, i consumatori possono ancora beneficiare delle tariffe del mercato tutelato fino al 30 giugno prossimo, come ribadito dall’Autorità di Regolazione per Reti Energia Ambiente anche il 13 marzo scorso al tavolo ARERA-Associazioni Consumatori.

Anche a chi, infatti, ha già scelto un operatore del libero mercato è concesso di rientrare nel mercato tutelato entro il 30 giugno e di usufruire, dal 1° luglio 2024, nel caso si tratti di un consumatore non vulnerabile, del Servizio a Tutele Graduali (STG).

Per chi è attualmente nel mercato libero la procedura di rientro prevede la lavorazione di una pratica apposita che tuttavia non permette il rientro immediato. Il consiglio di Adiconsum è quindi quello, nel caso si voglia usufruire del Servizio a Tutele Graduali dal 1° luglio prossimo, di affrettarsi a presentare la richiesta di rientro al Servizio Elettrico nazionale, utilizzando l’apposito Modulo (clicca qui per scaricarlo).