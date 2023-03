Milestone rilancia sulla ricerca con il nuovo Innovation Center

In attesa di realizzare il laboratorio di anatomia patologica del futuro, a Bergamo è nata la sua casa. Si chiama Milestone Innovation Center il nuovo centro di ricerca e sviluppo per l’area medicale, ultima creazione di un «giovane sognatore» di quasi 84 anni, Franco Visinoni, patron e fondatore di Milestone, l’azienda leader mondiale nella preparazione dei campioni per chimica analitica e nella progettazione e realizzazione di apparecchiature innovative nel campo della diagnostica medicale (soprattutto per i tumori).