Mille assunzioni in più per Intesa Gli esodi volontari a quota 7 mila

Intesa Sanpaolo rivede al rialzo il suo piano organici, annunciando che procederà a ulteriori mille assunzioni, in aggiunta alle 2.500 già previste dall’accordo sindacale del 29 settembre 2020 sottoscritto con i sindacati e finalizzato, spiega una nota del gruppo, «a un ricambio generazionale senza impatti sociali e alla valorizzazione delle persone di Intesa Sanpaolo risultante dall’acquisizione di Ubi Banca, con il quale si è data la possibilità ad almeno 5 mila persone di richiedere l’uscita volontaria per pensionamento o Fondo di Solidarietà».

In sostanza l’accordo di settembre prevedeva circa 5 mila uscite volontarie, ma in questi mesi le domande di esodo hanno raggiunto e superato quota 7 mila. Intesa ha deciso di accoglierle tutte e in base al principio che regola queste operazioni, i sindacati hanno chiesto e ottenuto dal gruppo di rispettare la regola secondo cui, a ogni due esodi, corrisponde un ingresso.