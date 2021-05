Missione Marte e ricerca spaziale, anche Bergamo scende in campo

A promuoverla è la Mars Planet, associazione nata nel 2005 a Curno (conta sette gruppi di ricerca, un centinaio di associati in Italia e investimenti per 350 mila euro nell’ultimo triennio): è la «costola» italiana della Mars Society, la no profit Usa nata allo scopo di promuovere l’esplorazione del quarto pianeta del Sistema solare. « Smops»: così è stato battezzato il progetto, che ha ricevuto il patrocinio dell’Agenzia Spaziale Italiana. Gli obiettivi? Testare una tuta spaziale progettata dalla stessa Mars Planet, alcuni sensori per la rilevazione dei parametri fisiologici e tecnologie di stampa 3D da utilizzare nello spazio, ma saranno anche eseguiti esperimenti per sviluppare un drone «sentinella» per la sicurezza degli astronauti e una tecnologia per neutralizzare gli agenti contaminanti negli ambienti interni.

Obiettivi per cui Mars Planet ha creato un network in tutta Italia che coinvolge anche Dome, gruppo di ricerca (sede in Veneto) e D-Orbit, il fornitore di prodotti e servizi per il settore spaziale (nato nel 2011 nel comasco) specializzato nella rimozione della spazzatura spaziale. Il freddo, l’altitudine e le rocce rosse del deserto del Moab ospitano la Mars Desert Research Station, dove si svolgeranno i test : la stazione è un habitat di simulazione dell’ambiente marziano. Mars Planet ha selezionato un equipaggio internazionale composto da sei membri (Luca Rossettini, Vittorio Netti, Paolo Guardabasso, Nadia Maarouf, Simone Paternostro e Benjamin Pothier) tra scienziati, ingegneri, imprenditori e altri esperti.