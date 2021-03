Nave incastrata nel Canale di Suez Danni anche per le merci bergamasche

La navigazione nel canale di Suez è temporaneamente sospesa fino a quando il cargo Ever Given non sarà rimesso in grado di navigare. Lo annuncia l’Autorità del canale. Da questa rotta passa il 12% del commercio mondiale. Gli spedizionieri: problemi seri se il blocco perdurasse.

Ci sono ripercussioni anche per merci bergamasche dopo l’incidente nel Canale di Suez: una manovra sbagliata per il forte vento e il portacontainer panamense Ever Given, tra le più grandi navi commerciali al mondo, si è incastrato, andando ad occupare in larghezza tutto lo Stretto, bloccando di fatto da due giorni tutto il traffico marittimo tra Africa, Europa e Asia di quell’area (si calcola che circa il 12% del commercio mondiale passa da lì). Ancora incertezza su quando la situazione si sbloccherà definitivamente (numerosi i rimorchiatori al lavoro per sbloccare la circolazione, ripresa da poco ma solo in modo parziale): se si superassero i 3-4 giorni, i mercati delle materie prime potrebbero cominciare a risentirne. Emblematico l’esempio del petrolio, con oltre 10 milioni di barili di greggio bloccati e petroliere costrette all’ancoraggio in entrambe le direzioni.