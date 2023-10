Non solo telai: Itema e la cinese Tofflon insieme per mega impianti farmaceutici

In questo caso i telai - di cui Itema è leader a livello mondiale - non c’entrano nulla. La partnership tra la multinazionale bergamasca, con quartier generale a Colzate, e la cinese Tofflon Science and Technology Group Co. Ltd, ha come oggetto la produzione di liofilizzatori industriali per il comparto biofarmaceutico. Si tratta di mega impianti - la lunghezza può oscillare tra i 30 e i 35 metri, con camere di liofilizzazione che vanno dai 10 ai 100 metri quadrati - destinati principalmente all’industria farmaceutica e a quella alimentare dei probiotici.

Dopo quasi tre anni di lavoro, il 25 settembre è stata costituita Tofflon Itema srl - l’investimento iniziale è di circa 10 milioni di euro - frutto di una joint venture tra il gruppo orobico e il colosso cinese, che conta oltre 5.800 dipendenti nel mondo e ha un fatturato 2022 di circa 800 milioni di dollari (serve circa 3 mila società farmaceutiche e vanta più di 2 mila brevetti). È stato proprio quest’ultimo, nel 2020, a cercare una sponda in RadiciGroup per un’eventuale alleanza nel settore biofarmaceutico.

Ugo Ghilardi, Ceo di Itema E il gruppo Radici - la cui proprietà fa capo ai fratelli Angelo, Maurizio e Paolo Radici, che insieme alle sorelle Brunella e Mariagrazia detengono anche il 60% di Itema - ha visto nel progetto un’opportunità per Itema. Con i tempi dell’operazione che, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, si sono inevitabilmente dilatati. Al momento Itema detiene il 25% delle quote della nuova società, di cui è presidente il ceo di Itema, Ugo Ghilardi, con l’opzione di crescita fino al 40% entro due anni.

«Parliamo di altissima tecnologia - spiega Ghilardi -: gli obiettivi sono molto importanti, sia in termini di realizzazione di impianti annuali, sia di fatturato». L’idea, infatti, è quella di «sfornare» tra i 25 e i 30 impianti l’anno, il cui valore medio di mercato è compreso tra i 3 e i 5 milioni di euro. Proprio le dimensioni degli impianti hanno spinto i due partner alla ricerca di un sito produttivo con ampi spazi esterni per esigenze di logistica e con una relativa vicinanza ad aree portuali. E così l’ipotesi di concentrare la produzione nella nostra provincia è scemata quasi subito e la scelta è caduta su Nibbia, in provincia di Novara, dove uno stabilimento già esistente è stato convertito per ospitare queste produzioni. L’avvio dell’attività è previsto per metà novembre, con un grand opening riservato ai clienti in vista della realizzazione del primo impianto a marzo dell’anno prossimo.

Sono queste le tipologie di impianti su cui si concentra la produzione: quelli per probiotici (alimentari e farmaceutici), quelli per vaccini veterinari, per grandi e piccole biomolecole, per vaccini umani, per antibiotici e iniettabili. I mercati a cui si rivolge Tofflon Itema sono l’Europa e il Nord America.