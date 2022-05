Operai Covestro, premio di 6.594 euro: «Il più alto della storia del sito di Filago»

E niente, quest’anno - almeno per alcune realtà - è l’anno dei bonus ai propri dipendenti. E alla lista - non molto lunga, a dire la verità - si aggiunge anche Covestro, che in Italia è presente con lo stabilimento di Filago, dove lavorano circa 230 persone . Che, con la busta paga di marzo, si sono viste riconoscere un bonus di 500 euro erogato sotto forma di welfare. Si tratta di «un contributo con il quale l’azienda ha voluto riconoscere gli sforzi sostenuti dai lavoratori in due anni difficili - a causa dell’emergenza sanitaria - come il 2020 e il 2021», spiega l’amministratore delegato di Covestro Italia, Gianmaria Malvestiti.