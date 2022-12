Panacci lascia una Nolan in salute. Da gennaio Pellegrino nuovo a.d.

Cambio al vertice in Nolan: dal 1° gennaio Enrico Pellegrino sarà il nuovo a.d., succedendo a Enzo Panacci. Pellegrino ha lavorato in Ducati dal 1997 al 2002, poi 8 anni in Yamaha, quindi un lungo periodo in Peugeot Motorcycles, come direttore commerciale mondo, prima di entrare nel 2020 nel comitato direttivo di Mv Agusta. Panacci è arrivato in Nolan nel 2015, ma era già stato consulente dell’azienda di Brembate. «Gli ultimi due anni sono stati ottimi - spiega - segnati da una forte crescita: nel 2019 il fatturato era sotto i 40 milioni, nel 2021 è salito a quasi 49 milioni e nel 2022 (l’anno fiscale si chiude a fine estate, ndr) è cresciuto di un altro 10%, toccando i 55 milioni».