Per cambiare un medico che cessa l’attività basta un pc

Cosa fare se il proprio medico o il pediatra dei propri figli hanno cessato l’attività? Basta un computer e se ne può scegliere uno nuovo tramite il sito del Fascicolo Sanitario Elettronico di Regione Lombardia www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it, accedendo con il Sistema Pubblico di Identità Digitale (Spid), con la carta d’identità elettronica (Cie), o con la tessera sanitaria (Cns). Una volta entrati nel fascicolo, si deve cliccare nella sezione dedicata al proprio medico, la voce «Cambia» e, tramite motore di ricerca, individuare quello che si ritiene adeguato tra i medici di medicina generale o i pediatri elencati per nominativo o per comune.

La stessa procedura online può essere effettuata anche nel caso in cui si voglia cambiare il proprio medico ancora in attività. La ricerca è effettuata nell’ambito della Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (Asst) di competenza. Nei casi in cui si sia cambiato l’indirizzo di residenza/domicilio, bisogna recarsi presso uno sportello di Scelta e revoca di competenza, comunicando i nuovi dati e scegliendo il nuovo medico direttamente allo sportello; oppure, dopo aver comunicato la nuova residenza allo sportello, cambiare il medico comodamente online accedendo all’elenco dei medici del nuovo ambito di assistenza. Sul portale sono mostrati solo i medici che possono essere scelti con la modalità online. Non sono indicati invece quelli che, avendo superato un certo carico di assistiti, richiedono che il cittadino si rechi presso uno sportello di Scelta e Revoca per verificarne l’effettiva possibilità di scelta.

Se si vuole però scegliere un medico massimalista (che ha già raggiunto il numero massimo consentito di assistiti) la richiesta online può comunque essere valutata, in base alle motivazioni, dal personale dell’ufficio di Scelta e Revoca della Asst di competenza. Online non è possibile scegliere i medici appartenenti alla stessa forma associativa del proprio medico attuale. Per questo tipo di scelta è necessario rivolgersi agli sportelli di Scelta e Revoca della Asst di competenza.