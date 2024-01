Polifin sale al 100% di Costim: aumento di capitale da 75 milioni e nuova organizzazione

Polifin, holding industriale della famiglia Bosatelli, ha incrementato la sua quota nella società controllata Costim, assumendone il totale controllo. L’assemblea straordinaria di Costim ha approvato all’unanimità l’aumento di capitale pari a 75 milioni di euro . Polifin, conseguentemente, ha assunto il controllo totalitario di Costim (in precedenza al 60%), società quest’ultima che, a sua volta, diventa azionista unico anche di Impresa Percassi (in antecedenza all’80%). I precedenti soci di minoranza Francesco Percassi e Roberto Mangiavacchi continueranno ad affiancare le due società, assumendo il ruolo di advisor rispettivamente di Costim e Impresa Percassi.

«Tale operazione, che si inserisce nel contesto della strategia di Gruppo e delle sue controllate, consente il rafforzamento della situazione finanziaria di Costim, oltre che la garanzia di importanti nuove risorse, per affrontare le sfide di mercato ed accelerare lo sviluppo e la finalizzazione di progetti in corso, come l’innovativo smart district ChorusLife Bergamo, la cui ultimazione è prevista entro il 2024» fanno sapere dal gruppo.

Costim, lo sviluppo

«Il gruppo Costim si distingue per il suo impegno nella rigenerazione urbana attraverso progetti “chiavi in mano” basati sul concept ChorusLife, di cui il modello di Bergamo è un esempio concreto con oltre 100mila mq di superficie calpestabile: ChorusLife Bergamo, in corso di completamento, si sviluppa sul progetto di Joseph Di Pasquale Architects. L’iniziativa rappresenta un investimento che ha raggiunto oltre 400 milioni di euro e riflette l’impegno finanziario di Polifin nella realizzazione di progetti che promuovono una sostenibilità avanzata, un approccio inclusivo alla progettazione urbana e alla creazione di piattaforme digitali per la gestione di progetti e smart district. L’obiettivo di Costim è promuovere la creazione di una significativa pipeline di iniziative, replicando il modello ChorusLife, con due ulteriori operazioni già oggi in corso di progettazione, a Linate e Pietra Ligure» spiegano dal gruppo.