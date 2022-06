Pos, sanzioni al via: 2.500 le attività ancora sprovviste

Rischio sanzioni per 2.500 imprese nei settori commercio, turismo e servizi della nostra provincia, che risultano ancora sprovviste di Pos. Da giovedì 30 giugno, agli esercenti che non accetteranno pagamenti elettronici, verrà infatti comminata una sanzione pari a 30 euro più il 4% del valore della transazione. Nella Bergamasca si stima che siano operativi dai 66 ai 68 mila Pos, con una crescita del 32% registrata negli ultimi sei anni. In sostanza tre imprese orobiche su quattro accettano pagamenti elettronici e nel commercio la percentuale sale al 90%, ma c’è ancora chi non si è adeguato.