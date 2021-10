Prezzi dei carburanti alle stelle ma l’Unione europea è spaccata sulle misure

L’ allarme riguarda tutti, la luce all’orizzonte ancora non si vede ma sulla controffensiva da mettere in campo l’Ue non riesce a trovare alcuna intesa. Nel giorno in cui in Italia si registra un nuovo salto dei prezzi dei carburanti, con il gasolio che sfonda 1,6 euro a litro tornando ai massimi dal 2014, al Consiglio straordinario dei ministri dell’Energia Ue a Lussemburgo, sul caro-bollette si va in ordine sparso.