RadiciGroup, la svolta per il nylon con la tracciabilità fisica e digitale

Con un investimento di mezzo milione di euro e due anni di ricerca RadiciGroup, in collaborazione con la piattaforma informatica FibreTrace, ha ottenuto la tracciabilità fisica del filato attraverso un additivo inorganico che ne lascia inalterate le performance estetiche, funzionali e tecniche, mentre un QR code riportato sul capo finito racconta tutte le fasi della produzione, dalla filatura alla tessitura, dal confezionamento al retail. Uno scanner, infatti, rileva la presenza del tracciante e trasmette i dati di provenienza alla piattaforma, alla quale il consumatore può accedere attraverso il QR code per avere tutte le informazioni sul capo lungo la catena di fornitura.

Capi dei designer del Politecnico

«Nell’ottica di un futuro del tessile a minor impatto ambientale - afferma Bernardo Staiano, Business Area Manager Apparel & Technical di RadiciGroup Advanced Textile Solutions - ci proponiamo di essere dei partner strategici dei nostri clienti su temi come l’economia circolare e l’innovazione, proponendo soluzioni di sostenibilità concrete e applicabili. È un percorso che abbiamo intrapreso da diversi anni e che vogliamo continuare a rafforzare, collaborando con tutti gli attori della filiera per arrivare al consumatore con proposte di qualità, a ridotto impatto ambientale e, appunto, tracciabili».

Con 3.000 dipendenti, un fatturato di 1,5 miliardi di euro e un network di unità produttive e sedi commerciali dislocate in Europa, Nord e Sud America e Asia, il gruppo di Gandino è leader mondiale nella produzione di una vasta gamma di intermedi chimici, polimeri di poliammide, tecnopolimeri ad alte prestazioni e soluzioni tessili avanzate, tra cui filati in nylon, filati in poliestere, filati provenienti da recupero e da fonti bio, non tessuti e dispositivi di protezione in ambito sanitario e industriale.