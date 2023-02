Riciclo di plastica Serioplast investe 25 milioni in puglia

Un progetto da oltre 25 milioni di euro per realizzare qualcosa di unico nel suo genere, sia a livello nazionale che europeo. L’alleanza tra tre realtà - la bergamasca Serioplast, la bresciana Forever Plast e la cremonese Happy - per il riciclo di tre polimeri - Hdpe, Pet e Ps - ha ottenuto ben due finanziamenti. Il più cospicuo, pari a 15 milioni di euro, arriva da Intesa Sanpaolo e si avvale della garanzia Sace Green della durata di 10 anni. Il secondo, invece, è un contributo a fondo perduto di 10,3 milioni, legato al Pnrr e, in particolare, alla partecipazione ad un bando in materia di economia «green» , in cui il sistema messo a punto per il riciclo di polistirolo da raccolta differenziata si è collocato al 22o posto in Italia e al 10o per investimenti al Sud.