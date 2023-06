Ricuperati: «Meno ordini e aspettative più basse, ma l’industria bergamasca resiste»

Giovanna Ricuperati è stata eletta presidente di Confindustria Bergamo il 21 giugno 2022 e, più che un anno, «sembra sia passato un secolo». «Mi sono insediata che il governo Draghi traballava, poi è caduto, poi c’è stato l’aumento dei prezzi delle materie prime...». L’elenco è lungo, ma, fatta la premessa che «l’industria resiste grazie alla buona eredità di dicembre», Ricuperati fotografa così, nell’incontro con la stampa che precede l’assemblea privata di venerdì 9 giugno, la situazione odierna: «I temi caldi per le imprese manifatturiere sono un’inflazione persistente con tassi di interesse che salgono e prestiti che diminuiscono . Vista la debolezza sui margini, le risorse a disposizione delle aziende non sono molte. A questo, in previsione, si aggiunge il calo della fiducia delle imprese a maggio: meno ordini e più basse attese sulla produzione». E non aiuta il fatto che «anche la domanda estera sia in rallentamento». Non dimentichiamo il caro energia: «Quando sono stata eletta era “il” problema e abbiamo creato una task force di supporto alle imprese, che hanno fatto un salto quantico nell’efficientamento, ma il tema resta caldo e da presidiare».