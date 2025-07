Saldi al via il 5 luglio: già spesi 700 milioni con le vendite private

Con le tasche più piene grazie alle quattordicesime ma il morale decisamente più basso del passato (tra guerre e rincari vari è calata la fiducia dei consumatori, certifica l’Istat) gli italiani si preparano ai saldi d’estate che prenderanno il via in tutto il Paese sabato prossimo, 5 luglio, con l’eccezione delle province di Trento e Bolzano. In realtà però molti hanno già approfittato dei ribassi dice Confesercenti - e sono già stati spesi circa 700 milioni, quasi un terzo del giro totale d’affari che il Codacons valuta in circa 3 miliardi. Confesercenti protesta contro le vendite promozionali, i pre-saldi, gli sconti web e le offerte via social con le quali si aggira la data ufficiale fissata dalle normative.