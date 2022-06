Si cercano 250 operai metalmeccanici in Lombardia: al via il digital recruiting day

Jobtech , la prima agenzia per il lavoro completamente digitale nel panorama italiano , punta al reclutamento di 250 operai metalmeccanici da impiegare in aziende delle province di Milano e Monza-Brianza e, per trovarli, organizza un Digital recruiting day. Il prossimo 29 giugno avrà luogo un evento virtuale per intercettare figure con e senza esperienza ma desiderose di trovare lavoro in uno dei contesti più appetibili e recettivi del nostro Paese. Tra le figure ricercate si va dagli operai generici a quelli specializzati, dagli esperti di assemblaggio componenti ai saldatori, dagli addetti al confezionamento agli operai di produzione .