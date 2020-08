Sitip nel team di aziende per la giacca anti virus

Chiamatelo effetto Covid, ma una cosa è certa: niente sarà più come prima. Lo sa bene il mondo del tessile, che dall’inizio della pandemia sta spingendo sulla ricerca di filati e tessuti capaci di proteggere dall’attacco di microrganismi nocivi per la salute.

Un team formato da cinque aziende internazionali ultratecnologiche, fra le quali la bergamasca Sitip, ha appena messo a punto la prima giacca al mondo realizzata con la tecnologia svizzera HeiQ Viroblock, capace di neutralizzare il 99,99% dei virus in meno di cinque minuti attraverso l’azione sinergica di due principi brevettati che si basano su una combinazione di microparticelle di argento con vescicole fosfolipidiche. Il progetto, battezzato Just5, è stato testato in Australia dal Peter Doherty Institute For Infection and Immunity di Melbourne, che ne ha provato l’efficacia contro il Sars-Cov-2.