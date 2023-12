Social card «Dedicata a te»: arriva il bonus carburante

Arriva l’integrazione di 77,20 euro per la carta «Dedicata a te», la social card elettronica che è stata consegnata alle famiglie con Isee inferiore a 15mila euro e almeno tre componenti, attraverso gli uffici postali. L’importo può essere utilizzato per l’acquisto di beni alimentari o di carburante e si aggiunge alla somma di 382,50 euro già erogata con decreto interministeriale del 18 aprile, portando il totale del contributo al reddito a quasi 460 euro.

Come funziona il «bonus carburante»

Il «bonus carburante», aggiuntivo alla social card, può essere impiegato sia per la benzina che per l’acquisto di abbonamenti del trasporto pubblico locale (come nel caso del bonus trasporti), o per vari generi alimentari e bevande.

Con l’integrazione arriva anche la possibilità per chi, avendone diritto, non ha ritirato o attivato la carta entro il 15 settembre scorso, di farlo ora. Su una platea di 1,3 milioni di famiglie beneficiarie a livello nazionale, 100mila non sono ancora riuscite a usare la carta spesso per motivi organizzativi.

La «Carta dedicata a te» non può essere richiesta direttamente dal cittadino; i beneficiari vengono individuati dall’Inps e dai Comuni. Non è prevista quindi la presentazione della domanda. Sono proprio i Comuni a comunicare agli interessati l’assegnazione del beneficio e forniscono le istruzioni per il ritiro delle carte presso gli uffici postali sparsi sul territorio.

Per il ritiro della carta, è necessario presentare la comunicazione ricevuta, un documento d’identità in corso di validità e il codice fiscale. Gli utenti possono recarsi in qualsiasi ufficio postale per completare la procedura. Il ritiro può effettuato dal beneficiario o da un suo delegato. Coloro che sfrutteranno la proroga dei termini per l’attivazione della carta avranno poi tempo fino al 31 gennaio 2024 per fare il primo acquisto. Loro e chi prenderà solo il bonus benzina potranno poi spendere il resto del contributo entro il 15 marzo 2024.

Anche per alimenti