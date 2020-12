Tasse, cinque i bergamaschi «solidali» Il ministro Gualtieri li ringrazia

Non solo affetti, relazioni e pensieri: le conseguenze della pandemia ricadono anche su bilanci e pagamenti, gravati da una situazione mai affrontata prima e in parte alleggerita dagli aiuti alle imprese e dal rinvio delle scadenze fiscali. Ci sono aziende, però, che hanno voluto rispettare le tradizionali «deadline» dei tributi, senza avvalersi di una delle sospensioni previste dai decreti legati all’emergenza Covid-19.

Sono i cosiddetti «contribuenti solidali» e tra i primi 127 indicati dal ministero delle Finanze ci sono cinque orobici: la BD Expo di Capriate San Gervasio (progetta e produce allestimenti e stand per fiere ed eventi), «Il Giardinaggio» di Previtali Giulio (si occupa di vendita e assistenza per articoli di giardinaggio) a Zanica, la Pmg di Cenate Sotto, la «Doneda consulenti del lavoro associati» di Villa di Serio (studio specializzato in consulenza del lavoro, amministrazione e gestione del personale) e la Val.Fer di Credaro (specializzata nella lavorazione e posa in opera di acciaio per cementi armati in realizzazioni edili) sono tra coloro che hanno pagato volontariamente le tasse pur potendo rinviarne il pagamento . È lo stesso decreto «Cura Italia», all’articolo 71, a prevedere la menzione di «contribuenti solidali» per coloro che scelgono di non avvalersi della facoltà di posticipare i termini di pagamento.