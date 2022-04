Team guidato da RadiciGroup crea la tuta spaziale studiata per Marte

Questo team della filiera tessile, guidato da RadiciGroup, ha così realizzato la prima tuta spaziale di simulazione analoga interamente progettata e ingegnerizzata in Italia, per l’utilizzo nella missione Space Medicine Operations (SMOPS), promossa e organizzata da Mars Planet, sezione italiana di Mars Society con sede a Curno, con il patrocinio dell’Agenzia Spaziale Italiana.La missione SMOPS è focalizzata sulla medicina dello spazio, sul monitoraggio della salute dei futuri astronauti e sullo sviluppo di tecnologie di supporto alla simulazione della vita in ambiente spaziale e planetario.

Le tute create da RadiciGroup verranno utilizzate, dal 10 al 23 aprile, per svolgere una serie di esperimenti nella stazione di ricerca installata nel deserto dello Utah, simulando le stesse condizioni di Marte

Il team di aziende ha così, fornito i materiali per la realizzazione del vestiario dei sei astronauti analoghi che parteciperanno alla missione, coordinando lo sviluppo tecnologico che ha portato alla creazione dell’ abbigliamento tecnico per utilizzo in condizioni estreme. I capi verranno infatti utilizzati, dal 10 al 23 aprile, per svolgere una serie di esperimenti nella stazione di ricerca installata nel deserto dello Utah, simulando le condizioni di vita e lavoro su Marte.