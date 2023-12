Turismo, a Capodanno in Lombardia verso il tutto esaurito

A Capodanno in Lombardia si va verso il tutto esaurito per le località turistiche: «Sul territorio regionale - spiega in una nota l’assessore lombardo al Turismo Barbara Mazzali - si rileva un livello di occupazione media del 95,8%, con un tutto esaurito nelle montagne della Valtellina, cui seguono l’area dei Laghi, con il Garda, Como e Lecco, Milano e le nostre città d’arte come Mantova, Bergamo e Brescia».