Un 2022 in impennata per le moto elettriche

La mobilità urbana cambia pelle e alimentazione. Nel primo semestre 2022 il mercato nazionale delle due ruote a trazione elettrica ha fatto segnare un robusto incremento del +82,2% sullo stesso periodo dell’anno precedente, portando l’incidenza dei veicoli a zero emissioni sul totale del mercato al 5,3%. L’impennata riguarda anche la Bergamasca : eccettuate le moto (11 le immatricolate nel 2021, idem quest’anno), secondo i dati Confindustria Ancma Bergamo ha messo a segno un +48% per gli scooter elettrici (da 94 a 139) e addirittura +237% per i ciclomotori (da 46 a 109).