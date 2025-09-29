Economia / Bergamo Città
Lunedì 29 Settembre 2025
Verniciatori e autisti di bus: ecco le offerte di lavoro a Bergamo
CENTRI PER L’IMPIEGO. Come ogni settimana, sono state pubblicate le offerte di lavoro attive nei dieci Centri per l’impiego della Provincia di Bergamo: sono 147 proposte.
Proposte di ogni tipo: dal verniciatore all'autista di autobus, dal macellaio al giardiniere, dall'impiegato contabile al carpentiere. È possibile candidarsi direttamente attraverso la nuova piattaforma - a questo link - esplorando le offerte e selezionando quella a cui si è interessati.
Come candidarsi
Proposte di ogni tipo: dal verniciatore all’autista di autobus, dal macellaio al giardiniere, dall’impiegato contabile al carpentiere. È possibile candidarsi direttamente attraverso la nuova piattaforma - a questo link - esplorando le offerte e selezionando quella a cui si è interessati.
