Vino bergamasco, il 20% ormai è biologico. Il nemico è la siccità

Causa siccità, il vino bergamasco volge sempre più lo sguardo verso la sostenibilità con una maggiore attenzione a nuove tecniche di coltivazione che garantiscano il benessere della pianta. I produttori presenti alla 55 a edizione di Vinitaly, che stanno godendo di un buon momento sul mercato sul fronte vendite, devono però fare i conti con la carenza di acqua, diventata ormai fenomeno cronico. La resilienza delle aziende punta a nuovi metodi di coltivazione e sta adottando contromisure in modo da sprecare meno «oro bianco» possibile e garantire il fabbisogno necessario alla crescita della vite. Archiviata la vendemmia 2022, contraddistinta da grande qualità ma anche da quantità ridotte, gli occhi sono ora puntati sul risveglio della vigna. La coltivazione sostenibile va di pari passo con la crescita del biologico, considerato che il 20% del vino orobico (sulle 7 milioni di bottiglie totali) è ormai certificato «bio». Come sottolineato anche dalla premier Giorgia Meloni, in visita ieri ai padiglioni del Vinitaly «il governo conferma l’impegno a sostegno del settore vino, che fonde tradizione con modernità».