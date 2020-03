È una vera emergenza

C’è bisogno di maturità

Per chi ancora non l’avesse capito, e purtroppo sembrano essere ancora in molti, quella causata dal coronavirus è un’emergenza senza precedenti che di ora in ora si fa sempre più drammatica. Che la situazione rischiasse di implodere presto lo si era già detto, ma nelle ultime 48 ore Covid-19 ha dato una violenta accelerata alla propria folle corsa, facendo saltare ogni argine.