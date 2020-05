Il 140° compleanno de L’Eco di Bergamo Le radici sono profonde e il cuore è grande

I lettori ci perdoneranno se in tempi come questi ci prendiamo un poco di spazio per ricordare il 140° compleanno de «L’Eco di Bergamo», per la prima volta in edicola il 1° Maggio del 1880.

Ma è proprio in tempi come questi che il «far memoria» è un dovere a cui è impossibile sottrarsi, perché nulla come l’oblio è nemico della storia. E da quel Primo Maggio ad oggi, se potessimo sfogliare tutte insieme le pagine del giornale - saranno almeno due milioni - scopriremmo di avere tra le mani un ineguagliabile libro di storia, la storia di Bergamo e dei Bergamaschi, la nostra storia. Un lungo filo sottile, invisibile ma indissolubile, che lega tra loro un numero infinito di vicende, grandi e piccole, che hanno consentito a «L’Eco» di mettere radici profondissime, dal cuore della città – dove è nato grazie alla sensibilità di quel grande «architetto sociale» che è stato Nicolò Rezzara - fino ai lembi più lontani della nostra terra, persino oltre i confini della provincia. Lo aveva sottolineato, nel novembre del 2016, visitando la redazione de «L’Eco», il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, che anche oggi non ha voluto far venir meno la sua vicinanza e il suo affetto nei confronti di Bergamo e del suo giornale, inviandoci un caloroso messaggio di auguri, messaggio c he non solo ci onora - e di cui lo ringrazio dal profondo del cuore a nome di tutto il giornale - ma che ci sprona a proseguire senza indugi lungo la s trada fin qui seguita.

«Ogni quotidiano - aveva detto il Presidente della Repubblica nel grande “stanzone” della Cronaca - ha la sua impronta, il suo carattere. Quelli de L’Eco di Bergamo sono tratti molto forti, nitidi, intensi. Non soltanto per il contributo dato al formarsi della pubblica opinione del proprio Paese, a Bergamo come in sede nazionale, ma anche per la garanzia che una testata come la vostra fornisce alla libertà di stampa e alla libera informazione».