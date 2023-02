Se per insegnare la vita basta l’amore di un figlio

Eppure oggi - leggendo della morte di quel padre per cui i soccorsi trovati dal figlio di soli 6 anni lungo una strada in mezzo ai boschi sono risultati vani - non possiamo non farcele. Non possiamo non pensare a quel bimbo che vede il padre accostare il pickup, uscire dall’auto e stramazzare a terra. Non possiamo non pensare quale angoscia lo avrà sopraffatto. E tuttavia, sovvertendo l’ordine naturale delle cose, secondo cui è il padre che protegge il figlio, è il padre che sfida il pericolo per mettere in salvo la propria famiglia, non si è fatto travolgere dalla paura, ma ha subito cercato aiuto per salvare la vita del papà. E lo ha trovato, mettendo la sua vita tra la vita e la morte del genitore. In qualche modo ha dato sé stesso per cercare di salvare la vita di un uomo. Chissà che gioia quando ha visto il motociclista che è riuscito a fermare attaccarsi al telefonino e allertare i soccorsi, chissà che sollievo nel vedere, di lì a poco, quante persone si stavano prendendo cura del suo papà.