A Sorisole l’ultimo saluto a Lucas. Gli amici: «La sua presenza riempiva di gioia»

«Ha donato se stesso agli altri»

Dalla casa dove abitava il ragazzo - in via San Francesco d’Assisi a Sorisole - è partito il corteo, che ha accompagnato la salma all’interno della chiesa, piena in ogni ordine di posto. Nell’omelia, il parroco di Sorisole Stefano Ravasio, ha ricordato le qualità per cui Lucas era amato da così tante persone: «La sua vita, caratterizzata dal sorriso, dalla voglia di vivere, dalla generosità e disponibilità verso gli altri, dall’impegno a creare relazioni e mettersi al servizio delle altre persone, viene accolta oggi dal Signore. Lucas ha donato se stesso agli altri, in maniera trasparente, e Cristo non mancherà di compensarlo con la beatitudine eterna». Al termine della celebrazione, parenti e amici hanno letto, con voce rotta dalla commozione, una toccante lettera per ricordare il ragazzo: «Caro Lucas, che bello era vedere quel sorriso contagioso che copriva tutto il viso. La tua presenza riempiva di gioia le nostre esistenze. Ti abbiamo visto crescere, passo dopo passo, ma tu sei sempre rimasto lo stesso, un ragazzo pieno di gioia di vivere e bontà. Oggi siamo qua riuniti per salutarti, con il rammarico di parole che avremmo voluto dirti di persona. Quando parleremo di te agli altri, ricorderemo i tuoi abbracci, il tuo modo di essere genuino e sincero, la tua disponibilità e il tuo interesse verso il prossimo. L’unica speranza che abbiamo è di mettere in pratica, in ogni nostra azione, il tuo insegnamento, per cui la vita è un dono bellissimo».